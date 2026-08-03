Краснопартизанские мастерицы провели мастер-класс для волонтёров из Балаково

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Краснопартизанские мастерицы провели мастер-класс в пункте плетения маскировочных сетей в зале заседаний администрации Краснопартизанского района для волонтеров из Балаково. Глава района Юрий Бодров поприветствовал участников мероприятия, подчеркнув важность этой кропотливой работы. Юрий Леонидович поблагодарил активисток за нужный и неустанный вклад в защиту страны.

Антидроновые одеяла, сшитые активисткой местного отделения «Союз женщин России», участницей партийного проекта «Женское движение ЕДИНОЙ РОССИИ» Ларисой Дворецковой и ее группой поддержки. Также проведен мастер класс по изготовлению игрушки – талисмана Чебурашки. Символы будущей победы, заботливо связанные активисткой женского движения Светланой Шевченко, уже давно полюбились нашим защитникам. Бойцы дают талисманам позывные, их берут с собой на задания в качестве оберега.

В теплой и дружеской обстановке активисты обсудили вопросы, касающиеся координации работы поддержки участников СВО. Своим бесценным опытом поделились Марина Парамонова и Валентина Котякина из села Рукополь, которые наравне со всей командой "паучков" по праву заслуживают звание мастеров нарезки и скручивания лент. Отметим, что работа по организации пунктов нарезки лент в поселке Петровский и селе Рукополь организована с легкой руки Марины Парамоновой - человека с огромным сердцем и неравнодушной гражданской позицией.

Вера Семикопова, Татьяна Широкова, Валентина Комарова, Татьяна Бурцева, Галина Аубикерова и Галина Наталевич показали секреты правильного плетения. Неравнодушные женщины посещают пункты плетения практически ежедневно, не зная устали, не жалея времени и сил.

Садык Мухамбетов - участник волонтерской группы, провел отдельный мастер-класс по обвязке краев. Этот завершающий процесс делает сети максимально функциональными. Непростую работу по обвязке Садык Идрисович изучил полностью, а наработанный опыт позволяет ему быстро и качественно завершать процесс подготовки маскировки к отправке. Упаковка сетей в большинстве случаев тоже легла на плечи неравнодушного мужчины.

Доставку материалов в пункты плетения района в целом взяла на себя активистка "Женского движения" Ольга Аубекирова.

Для того, чтобы объединить и максимально привлечь жителей к помощи участникам СВО создана группа помощи "Краснопартизанская семья". Участники группы собирают средства на закупку материалов для плетения сетей и пошива антидроновых одеял, собирают гуманитарку.

"Численность неравнодушных волонтеров увеличивается, женщины шьют, вяжут, закупают нужности, плетут сети, мужчины всегда на подхвате. Что-то привезти, погрузить. Работа сложная, порой кажется, что силы заканчиваются, но сплоченность жителей показывает, что неравнодушных людей очень много, а значит Победа не за горами", - поделилась организатор группы помощи Ольга Аубекирова.

Финалом встречи стала передача Балаковским волонтерам талисманов Чебурашек от Светланы Шевченко. Эти обереги будут отправлены нашим землякам - балаковцам, стоящим сейчас на защите страны. Пусть эти милые игрушки не только поднимут настроение бойцам, но и уберегут их от неприятеля. А тепло рук нашей активистки Светланы обязательно поднимет боевой дух ребят, чтобы им было легче шагать", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

Помимо сетей волонтёры шьют антидроновые одеяла под руководством участницы партийного проекта "Женское движение" Ларисы Дворецковой.