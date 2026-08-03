Из Светлого отправили гуманитарный груз бойцам СВО

Фото: ООО"Волга-Медиа"

Администрация городского округа ЗАТО Светлый при поддержке "Женского движения", Союза женщин и командования дивизии отправили посылки и дополнительное имущество землякам, исполняющим свой воинский долг на СВО.

"Нашим защитникам в этот раз мы отправили: строительные материалы и инструменты, сухие супы, утеплитель для блиндажей, сетку рабицу, металлические тросы, канистры под воду, средства личной гигиены, влажные салфетки, сухие армейские души, блиндажные свечи, домашнюю консервацию, мёд, сублимированные супы и каши, нательное белье, носки, маскировочные сети, колеса на автомобиль, стиральную машину, бензопилы, печи и многое другое. Все это с любовью собрали и сами сделали для воинов жители Саратовской области.

Ну и конечно, передали самое ценное - это письма и открытки от наших детей. А также иконки от прихожан храма п. Светлый.

Благодарим всех, кто принял участие в сборе: прихожан храма п.Светлый, волонтерскую группу "Вместе до Победы" г. Саратова, активистов "Женского движения" ЗАТО Светлый и Заводского района г.Саратова, активистов местного отделения Боевого Братства в Светлом и Совета ветеранов Татищевского ОВД, Совет женщин Аркадакского, Аткарского, Дергачевского, Питерского, Балаковского муниципальных районов, Ленинского района г.Саратова и ЗАТО Светлый, активистов Движения Первых, Юнармейцев, всех жителей п.Светлый.

Продолжаем делать добрые дела вместе! Ждем наших Защитников домой с Победой!", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение" в ЗАТО Светлый Елена Власова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация Народной программы.