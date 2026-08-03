Археологи продолжают раскопки на Увеке

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На территории исторического поселения Увек продолжается летняя археологическая экспедиция. Учёные проекта «Проект Укек» ведут раскопки, фиксируя заметные артефакты — фрагменты керамики, кости, бусины и монеты, а также объекты, выявляемые при просеивании грунта. Для обнаружения металлических изделий используется металлодетектор. Каждой находке присваивается уникальный номер и «адрес» с указанием места, слоя и глубины. Документирование контекста помогает датировать предметы и изучать жизнь средневекового Укека.

В 2026 году проходит 22-й полевой сезон раскопок. С 4 по 6 сентября при поддержке Министерства культуры области состоится фестиваль археологии и реконструкции «Укек-2026», где представят самые интересные артефакты.