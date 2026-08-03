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НовостиОбщество3 августа 2026 13:06

На Волге в Марксовском районе катер сбил ребёнка: водитель был пьян

В Саратовской области пьяный водитель катера наехал на 6-летнюю девочку
Источник:kp.ru

В Марксовском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело против 54-летнего водителя катера, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на 6-летнюю девочку в Волге. Инцидент произошёл 1 августа. Ребёнок получил тяжёлые травмы. Дело возбуждено по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте в состоянии опьянения).

По версии следствия, мужчина управлял моторным катером «Волжанка» и допустил наезд на девочку, находившуюся в воде. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственные органы проводят проверку.

Этот случай вновь напоминает о недопустимости управления водным транспортом в нетрезвом виде.