В Саратове полиция и общественники организовали спорт для детей

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В Саратове сотрудники полиции, общественные советы при ГУ МВД и УМВД, а также представители регионального отделения Движения Первых организовали для детей спортивно-развлекательное мероприятие в рамках всероссийских акций «Зарядка со стражем порядка» и «Физкульт-привет». Юных участников ждали тренировка на свежем воздухе, а также мастер-классы по туризму, оказанию первой помощи и лазертагу.

Ведущим зарядки стал известный саратовский биатлонист, многократный чемпион России, призёр чемпионатов мира и Европы Никита Поршнев. Вместе с ребятами на разминку вышел и член Общественного совета при ГУ МВД Никита Муковозов, возглавляющий Движение Первых в регионе. Спортивная часть прошла бодро и зарядила всех участников энергией.

Помимо зарядки, дети освоили азы туризма, приёмы первой помощи и проверили меткость в лазертаг-тире. Мастер-классы провели член Общественного совета при УМВД Игорь Попов, специалисты и активисты местного отделения Движения Первых.