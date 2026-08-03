В Саратове задержали курьера, укравшего золото на 2,2 млн

В Заводском районе Саратова полицейские задержали 22-летнего курьера маркетплейса, подозреваемого в краже золотых украшений на сумму более 2,2 миллиона рублей. В полицию обратился представитель компании, сообщивший о хищении товара в период с января по июль текущего года. Общая сумма ущерба составила 2 215 063 рубля. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»).

Следствие установило, что молодой человек, работавший курьером, использовал хитрую схему: он создавал аккаунты на имена своих пожилых родственников, которые даже не подозревали о своей «регистрации» на платформе. Через эти аккаунты он заказывал золотые изделия, а затем, пользуясь своим служебным положением, забирал их себе. Среди похищенного — два золотых кольца узнаваемого дизайна и золотой браслет с камнями. Украшения он сдавал в ломбарды, а вырученные деньги, по его признанию, уже потратил.

В отношении подозреваемого, ранее не судимого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные дополнительные эпизоды.