В Саратовской области утвердили новый порядок согласования планировки территорий

Правительство Саратовской области утвердило новый порядок взаимодействия исполнительных органов при согласовании документации по планировке территорий для объектов инфраструктуры федерального значения. Распоряжение №329-ПР от 15 июля 2026 года подготовлено по инициативе регионального минстроя и направлено на реализацию федерального закона №254-ФЗ.

Документ конкретизирует перечень уполномоченных органов, которые рассматривают проекты планировки для федеральных объектов. Также установлены сроки: на рассмотрение документации отводится восемь календарных дней с момента получения проекта планировки от минстроя.

Главный архитектор области Анастасия Пузанова пояснила, что новый порядок упорядочивает процесс согласования и ускоряет принятие решений по важным инфраструктурным проектам. С текстом распоряжения можно ознакомиться на официальных ресурсах.