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НовостиОбщество3 августа 2026 11:54

В Петровске открылась выставка «певца русской охоты»

Петровская галерея представляет картины графа Муравьёва
Источник:kp.ru
Фото: канал Максима Калядина

Фото: канал Максима Калядина

В Петровской картинной галерее проходит выставка картин графа Владимира Леонидовича Муравьёва — художника, которого называли «певцом русской охоты». Его полотна знакомы многим по фильму «Особенности национальной охоты»: именно они воссоздают атмосферу дворянской охотничьей традиции. Муравьёв был мужем знаменитой актрисы Веры Комиссаржевской. На выставке представлены четыре пейзажа из собрания саратовского коллекционера Андрея Морозова под общим названием «Где сидит фазан»: «Тяга вальдшнепов», «Лучение рыбы», «Тетеревиный ток» и «Козы на берегу озера».

Также в галерее экспонируются работы саратовского художника Ивана Ивановича Константинова, стоявшего у истоков регионального отделения Союза художников. Он был участником Первой мировой войны, делал зарисовки с фронта, побывал в Персии, а затем его творчество было связано с Саратовом. После смерти имя художника было забыто и возвращено лишь в начале XXI века. Выставка получила название «Открытие забытого имени» и включает около ста картин и этюдов, более тридцати личных фотографий и каталог с фронтовыми зарисовками.

Картинная галерея в Петровске прошла реставрацию и переоснащение благодаря нацпроекту «Семья», что позволяет принимать уникальные выставки русских классиков и современников. В начале года здесь уже экспонировались подлинники И.И. Левитана. Приглашаем всех желающих посетить выставку.