Саратовскую область посетили почти миллион туристов за год

Саратовскую область за прошлый год посетили 978,5 тысячи туристов — на 19% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова. За первые четыре месяца 2026 года в местных гостиницах остановились почти 168 тысяч человек. Рост турпотока подтверждает растущую привлекательность региона и эффективность мер по развитию туристической инфраструктуры.

На развитие туризма в Саратовской области направят значительные средства: 140,4 млн рублей в 2026-м и почти 279 млн рублей в 2027-м. Предприниматели смогут получить субсидии на проведение фестивалей, создание кемпингов и разработку новых маршрутов. Уже работают пять глэмпингов, продолжается строительство модульных гостиниц. Это создаёт дополнительные возможности для комфортного размещения гостей региона.

Среди лидеров по популярности — Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, утёс Степана Разина, водопады на реке Большой Иргиз, национальный парк «Хвалынский» и Кудеярова пещера в селе Лох. Также растёт интерес к агротуризму: проекты «Лукоморье» и «Яблоневый сад» с 2023 года получили 20 млн рублей господдержки и приняли более 4,8 тысячи гостей. Саратовская область становится всё более привлекательным направлением для путешественников.