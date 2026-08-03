На фестивале шашлыка саратовцы плели сети и браслеты для бойцов

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На набережной Саратова прошёл 13-й Фестиваль шашлыка. Традиционно это событие собирает тысячи горожан ради кулинарных состязаний и живой музыки. Второй год подряд активисты Женского движения принимают участие в данном мероприятии.

"Мы наглядно продемонстрировали гостям фестиваля, что поддержка участников специальной военной операции начинается с простых, но жизненно необходимых вещей. Провели мастер-классы и пригласили саратовцев принять участие в создании маскировочных сетей, браслетов выживания и сухого душа.

Волонтеры учили плести тактические браслеты из прочного паракорда. В условиях СВО такой аксессуар на запястье бойца может спасти жизнь: при необходимости несколько метров крепкого шнура расплетаются за секунды и используются для жгутов, фиксации шин или постройки временных укрытий.

Девушки показали технологию плетения сетей, которые помогают скрывать технику, окопы и позиции личного состава от средств разведки противника. Для их создания используется специальная камуфляжная ткань, нарезанная на ленты и навязанная на капроновую основу.

Также гостям объяснили важность гигиенических наборов для военнослужащих, находящихся на передовой вдали от воды. Комплект состоит из мягкой губки (нетканого материала) и специального геля, который очищает кожу без капли воды, не требует смывания и позволяет поддерживать личную гигиену в любых полевых условиях.

Посетители фестиваля охотно принимали участие в мастер-классах. Кулинарное искусство здесь соседствовало с трудом во благо, доказывая, что тыловая поддержка фронта стала неотъемлемой частью повседневной жизни саратовцев", - рассказала куратор направления "Гуманитарная миссия" "Женского движения" Светлана Зарьянцева.