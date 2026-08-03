Новые потери: на фронтах СВО погибли бойцы из Саратова и области

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В Саратовской области скорбят в связи с гибелью ещё пятерых земляков в ходе специальной военной операции. Не стало Алексея Гришкова из Саратова, Олега Павлович и Владимира Горбань из Ершовского района, Марата Сюндутова из Питерского района, Евгения Калугина из Калининского района. Каждый из них мужественно выполнял воинский долг, защищая мирное небо над нашей страной.

Губернатор Саратовской области, главы районов и мэр областного центра выразили искренние соболезнования семьям, родным и близким павших военнослужащих. Власти региона окажут всю необходимую помощь и поддержку родственникам погибших героев. Память о каждом из них навсегда останется в сердцах земляков.

Их подвиг — пример беззаветной преданности Родине и воинской присяге. Скорбь по погибшим разделяют все жители области.