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НовостиОбщество3 августа 2026 10:26

В Саратовской области создадут кадровый центр для участников СВО

Отдельный кадровый центр займётся трудоустройством ветеранов СВО
Источник:kp.ru
Фото: канал Романа Бусаргина

Фото: канал Романа Бусаргина

В Саратовской области будет создан отдельный кадровый центр, который займётся исключительно участниками специальной военной операции. Новая структура охватит все направления комплексно — от организации обучения до непосредственного взаимодействия с работодателями по трудоустройству военнослужащих. Министерству труда и социальной защиты поручено реализовать решение в кратчайшие сроки.

Предоставление новых возможностей для самореализации ветеранам СВО сейчас — одна из ключевых задач региона. Уже принят комплекс мер: действует программа по интеграции защитников в органы власти, упрощены условия получения дополнительного образования, в кадровых центрах по всей области для ветеранов и их родных открыты отдельные окна. На сегодняшний день это позволило трудоустроить более 550 человек.

Новый специализированный центр продолжит эту работу, обеспечивая адресную поддержку каждому участнику СВО.