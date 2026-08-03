Фонд инноваций и Минцифры запустили конкурс «Развитие-Цифровые технологии»

Фонд содействия инновациям совместно с Минцифры России объявил о старте приёма заявок на конкурс «Развитие-Цифровые технологии». Грантовое финансирование по программе составит до 30 миллионов рублей на создание конкурентоспособных российских программных продуктов и цифровых технологий. Принять участие могут представители малого и среднего предпринимательства.

К участию приглашаются компании, разрабатывающие отечественные цифровые решения для машиностроения, транспорта, энергетики, агропромышленного комплекса, строительства и химической промышленности. Приём заявок открыт до 24 августа 2026 года. Подробные условия участия размещены на сайте Фонда содействия инновациям.

Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным.