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НовостиОбщество3 августа 2026 10:10

Фонд инноваций и Минцифры запустили конкурс «Развитие-Цифровые технологии»

В России объявлен конкурс на создание цифровых технологий за 30 млн
Источник:kp.ru

Фонд содействия инновациям совместно с Минцифры России объявил о старте приёма заявок на конкурс «Развитие-Цифровые технологии». Грантовое финансирование по программе составит до 30 миллионов рублей на создание конкурентоспособных российских программных продуктов и цифровых технологий. Принять участие могут представители малого и среднего предпринимательства.

К участию приглашаются компании, разрабатывающие отечественные цифровые решения для машиностроения, транспорта, энергетики, агропромышленного комплекса, строительства и химической промышленности. Приём заявок открыт до 24 августа 2026 года. Подробные условия участия размещены на сайте Фонда содействия инновациям.

Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным.