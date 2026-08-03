В Саратове женщина сняла 85 тысяч с карты подруги во время застолья

В Саратове полицейские задержали 40-летнюю ранее судимую жительницу Волжского района по подозрению в краже 85 тысяч рублей с банковской карты. Инцидент произошёл во время совместного застолья: потерпевшая передала карту знакомой и назвала пин-код, чтобы та могла купить спиртное. Однако подозреваемая вместо покупки сняла крупную сумму в банкомате.

Заявление в полицию поступило 31 июля от 32-летней жительницы Ленинского района. В ходе разбирательства подозреваемая призналась в содеянном. Часть денег — 10 тысяч рублей — у неё изъяли, остальное она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.