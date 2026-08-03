В Саратовской области стартовал финальный модуль программы «Наши Герои»

Фото: канал Романа Бусаргина

В Саратовской области стартовал заключительный этап региональной программы «Наши Герои», созданной для участников специальной военной операции. В рамках итогового модуля бойцов ждут лекции и мастер-классы ведущих экспертов, а затем тестирование на знание основ государственного управления и законодательства. Под руководством наставников они будут разрабатывать собственные проекты, направленные на развитие региона и патриотическое воспитание молодёжи.

Главная задача программы — не только дать военным новые знания, но и помочь им интегрироваться в органы власти. Поэтому трудоустройство после финального модуля является приоритетом. Некоторые участники уже работают в разных сферах, а 20 человек трудоустроены. За каждым бойцом закреплён куратор, который будет сопровождать его и после обучения. Это позволяет героям СВО получать поддержку на всех этапах адаптации к гражданской жизни.

Проект призван помочь участникам СВО найти своё место в мирной жизни и приносить пользу родному региону на новых профессиональных позициях. Программа «Наши Герои» показывает, что государство заботится о своих защитниках не только во время службы, но и после её завершения, предоставляя реальные возможности для самореализации и карьерного роста.