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НовостиОбщество3 августа 2026 8:57

Губернатор: семьям погибших при атаке дронов окажут необходимую помощь

Бусаргин заявил об оказании помощи семьям погибших при атаке БПЛА
Источник:kp.ru
Фото: канал Романа Бусаргина

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о мерах поддержки семей, чьи близкие погибли в результате атаки беспилотников на регион. Глава региона сообщил в своём Telegram-канале: «В результате атаки БПЛА погибли два человека. Их близким будет оказана вся необходимая помощь». Власти взяли ситуацию под личный контроль и оперативно начали работу с пострадавшими семьями.

Ранее, 2 августа, губернатор уже сообщал о том, что в Саратове несколько жителей многоэтажки получили ранения в ходе атаки дронов. На месте происшествия был создан оперативный штаб, где работали экстренные, аварийные и другие профильные службы. Медики оказывали помощь пострадавшим, а специалисты проводили оценку ущерба и обеспечивали безопасность жителей.

Власти региона продолжают держать ситуацию на контроле. Все пострадавшие семьи получат необходимую медицинскую, психологическую и материальную помощь. Губернатор поручил профильным ведомствам оперативно решать все вопросы, связанные с ликвидацией последствий атаки и поддержкой жителей.