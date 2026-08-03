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НовостиОбщество3 августа 2026 8:55

Саратовские гребчихи завоевали бронзу чемпионата Европы

Саратовские спортсменки поднялись на пьедестал в Италии
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

На чемпионате Европы по академической гребле, проходящем в Италии, саратовские спортсменки Марина Рубцова и Валентина Плаксина в составе женской четвёрки без рулевого завоевали бронзовые медали. Вместе с партнёршами по сборной — Екатериной Жевлаченко и Екатериной Глазковой — они показали высокий уровень мастерства, выдержку и волю к победе.

В напряжённой борьбе российский экипаж поднялся на третью ступень пьедестала.

Большой вклад в успех внёс тренер Алексей Колобухов, который подготовил спортсменок к этому выступлению.