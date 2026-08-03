Саратовцы смогут бесплатно проверить здоровье в «Поезде здоровья»

Фото: Минздрав Саратовской области

В Саратовской области продолжает работу «Поезд здоровья». В августе передвижные медицинские комплексы посетят восемь районов региона, чтобы жители отдалённых населённых пунктов могли бесплатно проверить своё здоровье. В составе мобильных бригад работают терапевты и узкие специалисты, а также оборудование для проведения диагностических исследований. Проект реализуется при поддержке министерства здравоохранения области.

График работы «Поезда здоровья» в августе: 4 августа — посёлок Темп Ртищевского района (ФАП, ул. Никулина, 2/1), с 09:00 до 16:00; 7 августа — Петровск (территория Городского парка, ул. Льва Толстого, 37), с 10:00 до 15:00; 12 августа — Дергачи (территория райбольницы) и Ровное (Центральная площадь, ул. Советская, 28), с 09:00 до 14:00; 18 августа — Аркадак (поликлиника, ул. Ленина, 52), с 09:00 до 14:00; 19 августа — посёлок Красноармейский Романовского района (ФАП) и село Октябрьский Городок Татищевского района (врачебная амбулатория); 20 августа — село Балтай (поликлиника, ул. Колхозная, 1В), с 10:00 до 15:00.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что работа мобильных бригад продолжится и в сентябре 2026 года. С начала года обследования в «Поездах здоровья» прошли более 3,4 тысячи жителей Саратовской области. Проект позволяет сделать качественную медицинскую помощь доступной для жителей даже самых отдалённых сёл и деревень.