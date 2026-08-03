Жители трёх подъездов дома на Крымской вернулись в квартиры

В Заводском районе Саратова часть жильцов многоквартирного дома №3 на улице Крымской вернулась в свои квартиры. Как сообщил мэр Игорь Молчанов, специалисты проверили помещения и подтвердили, что жить в первых трёх подъездах безопасно. Жители этих подъездов уже вернулись домой. Для тех, кто пока не может этого сделать, развёрнут пункт временного размещения — в нём остаются жители трёх квартир, которых обеспечивают горячим питанием три раза в день.

Во второй части дома продолжаются восстановительные работы. Рабочие демонтируют повреждённые конструкции в пятом и шестом подъездах. На сегодня выполнено около трети от всего объёма — разрушено 30% аварийных элементов. Работы идут по графику, специалисты контролируют каждый этап, чтобы обеспечить безопасность жителей и восстановить здание.

Мэр держит ситуацию на личном контроле. Напомним, 31 июля в этом доме произошло обрушение части кирпичной кладки. В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту расследуется уголовное дело. Власти продолжают следить за ходом восстановительных работ и оказывать помощь пострадавшим жителям.