В Саратовской области стартовал заключительный этап программы «Наши Герои»

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В регионе начался финальный модуль региональной кадровой программы «Наши Герои», направленной на поддержку и трудоустройство участников специальной военной операции.

Для финалистов подготовлена интенсивная образовательная программа, включающая лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере государственного управления. По итогам обучения участникам предстоит пройти тестирование на знание основ российского законодательства и системы госуправления.

Под руководством наставников военнослужащие приступят к разработке собственных проектов. Ключевые направления работы включают: развитие инфраструктуры и экономики региона; патриотическое воспитание молодежи; социальную поддержку ветеранов.

Главная задача проекта — не просто обучить военнослужащих новым компетенциям, но и интегрировать их в органы власти всех уровней. Трудоустройство после завершения модуля является безусловным приоритетом. Как отмечают организаторы, многие участники уже задействованы в различных сферах: на данный момент 20 человек успешно заняли должности, а общая численность трудоустроенных по линии подобных инициатив в регионе приближается к 500.

Программа реализуется по аналогии с федеральным проектом «Время героев». На ее поддержку из регионального бюджета выделено более 29 миллионов рублей. Для обеспечения плавной адаптации за каждым участником закреплены персональные кураторы, которые продолжат сопровождение бойцов даже после окончания учебы.

Напомним, участниками программы могут стать жители Саратовской области, имеющие высшее образование, опыт управленческой деятельности и участвовавшие в спецоперации не менее шести месяцев .