Саратовский регоператор выявляет контейнерные площадки с постоянным досрочным переполнением

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Специалисты саратовского регоператора в результате оценки и анализа состояния контейнерных площадок в Саратове выявили десятки мест накопления ТКО, где фиксируется постоянное досрочное переполнение емкостей и захламление прилегающей территории. В настоящее время первый поадресный список мест накопления ТКО уже передан в администрации районов и областное министерство природных ресурсов для принятия необходимых мер.

В первом реестре из 30-ти проблемных контейнерных площадок Саратова 18 из них находятся на балансе управляющих организаций, две площадки на ул. Вольская, 145/219, и Сакко и Ванцетти, 54/60, с постоянными навалами отходов вообще не имеют балансодержателя. Остальные 10 площадок находятся на балансе администраций районов Саратова.

Проведенный анализ показывает, что на площадках с досрочным переполнением контейнеров отсутствуют по три и более емкости объемом 1,1 каждая. Таким образом на них вне контейнеров постоянно находится не менее 3 кубометров отходов. Максимальная нехватка баков на сегодня зафиксирована на ул. Волжская, 4, в пос. Водник, где собственником площадки является администрация Гагаринского района и установлен 1 контейнер вместо необходимых 6.

Специалисты саратовского регоператора продолжат анализировать состояние контейнерных площадок Саратова, выявляя причины их захламления при регулярном вывозе отходов, и уведомлять органы местного самоуправления и областное министерство природных ресурсов о необходимых мерах по наведению порядка в таких местах накопления ТКО.