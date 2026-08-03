Первокурсники получат доступ к учебным ресурсам MAX

С сентября российским студентам-первокурсникам откроют доступ к официальным учебным чатам и ресурсам в МАКС. Национальный мессенджер интегрирован в приёмную кампанию-2026 при поддержке Минобрнауки России.

Как это работает:

после подтверждения зачисления студенту придёт уведомление через Госуслуги с доступом к официальным учебным чатам образовательной организации в MAX

через платформу можно будет получать расписание и другую учебную информацию без необходимости использовать дополнительные сервисы.