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НовостиОбщество3 августа 2026 6:05

Первокурсники получат доступ к учебным ресурсам MAX

Источник:kp.ru

С сентября российским студентам-первокурсникам откроют доступ к официальным учебным чатам и ресурсам в МАКС. Национальный мессенджер интегрирован в приёмную кампанию-2026 при поддержке Минобрнауки России.

Как это работает:

после подтверждения зачисления студенту придёт уведомление через Госуслуги с доступом к официальным учебным чатам образовательной организации в MAX

через платформу можно будет получать расписание и другую учебную информацию без необходимости использовать дополнительные сервисы.