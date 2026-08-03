Губернаторская стипендиантка стала министром культуры Молодёжного правительства

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В состав Молодёжного Правительства Саратовской области VII созыва, в качестве молодежного министра культуры региона, вошла Анна Калихман - одаренная саксофонистка, обучавшаяся в Детской музыкальной школе духовых и ударных инструментов им. А.Д. Селянина, Детской музыкальной школе для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, обладатель губернаторской стипендии, победительница конкурса «Молодые дарования России», многочисленный лауреат конкурсов различного уровня, стипендиат Фонда «Новые имена», участник Международной творческой школы «Новые имена» им. Иветты Вороновой, создатель самоучителя по игре на саксофоне для детей – «Рабочая тетрадь «Мой Виртуозик», тираж которого допечатывали несколько раз из-за востребованности в библиотеках, детских школах искусств и всероссийских фондах.

Обучаясь в музыкальном училище при СГК, Анна принимала участие в творческих проектах «Золотые таланты России», Молодёжные Дельфийские игры России, Международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик» на ТК «Культура». Юнная исполнительница выступает с концертами, в том числе, с музыкантами мирового уровня.

«Перед собой я ставлю задачу получить опыт взаимодействия с гос.структурами; активно взаимодействовать с центрами поддержки одарённых детей Саратовской области и с ребятами региона посредствам участия в региональных проектах. Также хочу использовать опыт Молодёжного Правительства для подготовки к будущей профессиональной деятельности, развивать лидерские качества и навыки работы в команде. Уверена, что моё участие будет способствовать достижению значимых результатов и внесёт вклад в развитие региона» - в своей проектной заявке написала Анна.