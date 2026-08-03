В понедельник проезд по участку ул. Крымская вновь временно ограничен

В связи с продолжением проведения аварийных работ по адресу ул. Крымская, д.3 на улице Крымская на участке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика в период с 09.00 03.08.2026 до 20.00 04.08.2026 введено временное прекращение движения транспортных средств.

Пропуск транспортных средств специального назначения (пожарная служба, полиция, Скорая помощь) будет осуществляться по разрешению и на условиях лица, ответственного за производство работ.

В случае, если работы по демонтажу будут завершены раньше, движение на указанном участке улицы Крымская будет возобновлено.

Министерство дорожного хозяйства Саратовской области