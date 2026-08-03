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НовостиОбщество3 августа 2026 5:57

Саратовские спортсменки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле

Источник:kp.ru
Фото: Минспорта Саратовской области

Фото: Минспорта Саратовской области

На проходящем в Италии чемпионате Европы по академической гребле определились обладатели наград в состязаниях женских четверок без рулевого. Третье место в напряженной борьбе заняли саратовские спортсменки Марина Рубцова и Валентина Плаксина.

Вместе с партнерами по национальной сборной — Екатериной Жевлаченко и Екатериной Глазковой, спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства, выдержку и волю к победе, завоевав заслуженные бронзовые награды.

Большой вклад в этот успех внес тренер Алексей Колобухов, под руководством которого спортсменки добились высокого результата.

Министерство спорта Саратовской области