Роман Бусаргин сообщил о разработке стратегий развития для всех районов области

Фото: Правительство Саратовской области

Правительство Саратовской области ведет системную работу по долгосрочному планированию будущего муниципалитетов. В ближайшее время будут подготовлены стратегии развития для каждого района региона — о необходимости создания этих документов губернатор Роман Бусаргин заявлял ранее. Об этом глава региона сообщил по итогам прошедшего совещания.

Особый фокус на приграничье

Отдельное внимание в ходе обсуждения было уделено формированию документов стратегического планирования для приграничных территорий. Речь идет о районах, имеющих границы с другими субъектами Российской Федерации, а также с Республикой Казахстан. Перед экономическим блоком правительства поставлена задача оказать адресное содействие этим муниципалитетам.

«Объективно у приграничных муниципалитетов есть особые точки роста, связанные с их положением, но перед ними стоят и определенные вопросы, характерные только для них и которые необходимо решать в первоочередном порядке», — подчеркнул Роман Бусаргин.

К специфическим вызовам таких территорий могут относиться нагрузка на пограничную инфраструктуру, логистические особенности и необходимость поддержания дополнительных мер безопасности.

Принципы новой работы: диалог с жителями и господдержка

Разработка стратегий будет вестись не только в кабинетах министерств. Губернатор поставил жесткое условие: стратегия должна учитывать предложения жителей. Местным властям поручено организовать широкое общественное обсуждение проектов документов, чтобы выявить реальные потребности людей — от ремонта конкретных дорог до строительства социальных объектов.

Для решения выявленных проблем планируется активно задействовать существующие механизмы: привлечение средств через участие в различных государственных программах; прямое бюджетное финансирование из регионального и федерального центров; поиск частных инвесторов под конкретные «точки роста» территории.

Опора на проверенный опыт

По словам главы региона, разработка стратегических документов позволяет планомерно решать ключевые задачи, определяющие будущее района на годы вперед. Такой комплексный подход уже доказал свою эффективность при реализации инфраструктурных проектов на отдаленных территориях и в опорных населенных пунктах области.

«Наша основная цель — укрепить территории, сделать их привлекательными для жизни и ведения бизнеса. Мы должны уйти от практики решения проблем по мере их поступления к четкому плану действий», — заявил Роман Бусаргин.

Внедрение системы муниципального планирования позволит синхронизировать действия районных администраций с возможностями областного бюджета, что значительно ускорит реализацию социально значимых инициатив.