Дом крестьянина Сенотова в Вольске официально стал памятником архитектуры

Фото: МинИнформ 64 Z

В историческом центре города появился новый объект культурного наследия. Здание на улице Коммунистической, 28 официально включено в единый государственный реестр объектов градостроительства и архитектуры. Ему присвоена категория местного (муниципального) значения.

Здание построено в конце XIX века. Имя архитектора, к сожалению, не сохранилось в документах. В его стиле представлена эклектика с ярко выраженными элементами барокко, что делает постройку уникальной для вольской застройки. До революции 1917 года здание принадлежало крестьянину Сенотову. После национализации дом был превращен в коммунальные квартиры. Сегодня на первом этаже размещается стоматологический кабинет.

Теперь все архитектурные и интерьерные детали находятся под государственной охраной, а их сохранение обязательно для собственника:

Фасад: высокий криволинейный аттик, дугообразные сандрики над окнами и фигурное ромбовидное слуховое окно, подчеркивающие влияние барокко.

Интерьеры: лепные потолочные розетки, филёнки с растительным орнаментом, профилированные тяги, угловая печь и филенчатые двустворчатые двери.

Конструкции: подвальные помещения с уникальными сводами по системе Монье (кирпичные сводики на металлических балках).

Присвоение статуса памятника гарантирует защиту исторического облика здания от несанкционированных перепланировок и сноса при проведении любых ремонтных работ.