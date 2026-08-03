Володин в Татищево: поставлена задача расширить столовую в лицее

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил Татищево и встретился с жителями. В центре внимания — дальнейшее развитие местного лицея.

Ранее родители и педагоги образовательного учреждения обращались к политику с просьбой продолжить модернизацию школы. В 2023 году по инициативе Вячеслава Володина к лицею была построена пристройка на 240 мест — это позволило перевести обучение на одну смену.

Однако в процессе эксплуатации выявилась новая проблема: в школе недостаточно площадей для полноценной столовой. Сейчас завтраки и обеды детям подают в течение каждой перемены — так удаётся обеспечить всех питанием. Для решения вопроса требуется расширение столовой за счёт строительства небольшой пристройки.

Вячеслав Володин ознакомился с предпроектными предложениями. Задача — найти оптимальные решения и реализовать проект.

Напомним, что при поддержке Вячеслава Володина в Татищево уже реализован ряд значимых проектов: построен путепровод, отремонтированы тротуары и дворы, возведён корпус к лицею, проведён ремонт дворов школ и детских садов (в том числе в опорных сёлах), отремонтирован участок федеральной трассы, обновлена коммунальная техника.