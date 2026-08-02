В Саратовской области маломерное судно сбило ребенка

Фото: СК РФ по Саратовской области

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту наезда на несовершеннолетнего. Инцидент квалифицируется по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ, касающейся нарушения правил безопасности на водном транспорте.

Согласно предварительной информации, вечером 1 августа 2026 года, в водах Волги, на территории Марксовского района Саратовской области, моторная лодка под управлением капитана врезалась в маленькую девочку, находившуюся в реке. Ребенок с травмами доставлен в больницу.

Сотрудники Западного МСУТ СК России осмотрели место происшествия, проводят допросы свидетелей и осуществляют другие необходимые действия для полного выяснения всех обстоятельств случившегося.