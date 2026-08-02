11 населенным пунктам Саратовской области из выделили 39 миллионов рублей на инженерные сети

В апреле текущего года Саратовская область получила из регионального бюджета 39 миллионов рублей. Эти средства предназначены для модернизации инженерных сетей в одиннадцати населенных пунктах Саратовского, Энгельсского и Фёдоровского районов, где проживают около шести тысяч человек. Информацию об этом предоставил губернатор Роман Бусаргин.

На сегодняшний день выполнены следующие работы:

В Саратове установлены новые водонапорные башни. Они появились в посёлке Сельхозтехника на улице Рабочей, в селе Синенькие на улице Солнечной, а также в селе Поповка на улицах Молодежной и Новой. Кроме того, в посёлке Хмелёвка пробурена новая скважина.

Во Фёдоровском районе, в сёлах Калуга и Никольское, был проведён капитальный ремонт двух артезианских скважин, построенных более тридцати лет назад. Эти объекты обеспечивают водоснабжение не только частных домов, но и ключевых социальных объектов: школы, детского сада, фельдшерско-акушерских пунктов и учреждений культуры.

В Энгельсском районе пробурена скважина в селе Широкополье, а в селе Титóренко процесс бурения продолжается.

Улучшение качества водоснабжения в районах области находится под нашим постоянным вниманием. Это направление также является одним из ключевых в Народной программе, нацеленной на развитие сельских территорий. Ранее было принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда для ещё семи муниципалитетов, которые направят их на ремонт коммуникаций и систем водообеспечения населения.