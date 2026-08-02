По поручению Романа Бусаргина на месте происшествия организована работа оперативного штаба,

Фото: Администрация Энгельсского района

Глава Энгельсского района Максим Леонов:

- По поручению губернатора области Романа Бусаргина на месте происшествия организована работа оперативного штаба, куда жители могут обратиться за предоставлением жилья и заявлениями о поврежденном имуществе.

Организована работа горячей линии. Жители домов, пострадавших в результате атаки БПЛА, могут позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.

Также обратиться можно непосредственно в администрацию Энгельсского муниципального района по адресу: пл. Ленина, 30, кабинет 22.

На месте работают все необходимые службы. Организована охрана территории. Вопросы, касающиеся оказания помощи жителям, держу на личном контроле.