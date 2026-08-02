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НовостиОбщество2 августа 2026 10:11

Под Марксом гости и жители Саратовской области отдыхают на банном фестивале

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фестиваль «Волга-Пар», который проходит на живописном берегу, привлёк внимание любителей и профессионалов банного отдыха.

В рамках насыщенной программы гостей ожидают мастер-классы по парению, деловое общение с представителями бизнес-индустрии, ярмарка изделий прикладного творчества и многое другое.

Соорганизатором фестиваля выступает известная в регионе компания «Печи и камины». Именно на их площадке сегодня собрались ведущие пармастера и владельцы крупных банных комплексов для проведения профессионального форума.