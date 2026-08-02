Хвалынский краеведческий музей представляет скульптуры о советском детстве

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2 августа в 18.00 Хвалынский краеведческий музей приглашает горожан и гостей Хвалынска на открытие арт-объекта «Детство в Рябинушке». Это скульптурная группа из дерева, которую на протяжении месяца создавал санкт-петербургский скульптор Виктор Грачёв. Она является одним из пяти арт-объектов, отражающих исторические этапы старинного комплекса зданий бывшего детского сада «Рябинушка», и обращается к теме советского детства.

Виктор Грачёв — скульптор, дизайнер, член Союза художников России, арт-директор АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино». Занимается исследованием современных пластических форм и цвета, создаёт скульптурные, архитектурные и ленд-арт проекты. Работает с камнем, деревом, стеклом, металлом и композитами. Пластический язык его работ выражается в нефигуративных скульптурах, в которых объект ведет диалог с пространством, композицией окружающего, чувственным опытом зрителя. Его произведения — скорее не предметы, а «идеи» предметов, представляющие их воображаемые и в то же время остро характерные черты.

Однако для Хвалынска скульптор создал произведение в конкретно-пластическом исполнении – это фигуры мальчика и девочки 4-5 лет. Всё в их образах – шапка-ушанка и дедовский армейский ремень с бляхой, шуба-«чебурашка» и валенки – обращает зрителя к тем временам, когда дети строили снежные городки, играли в папанинцев и с утра до позднего вечера пропадали во дворе, «изнывая от мелких своих катастpоф». Те самые «книжные дети», о которых писал Владимир Высоцкий. Образы детей почерпнуты из многочисленных фотографий воспитанников детского сада «Рябинушка», переданных в музей хвалынцами, а также из воспоминаний самого скульптора, детство которого пришлось на 1980-е гг. Зимняя эстетика в скульптуре тоже неслучайна: все воспитанники «Рябинушки» вспоминали, что зима в садике у всех ассоциировалась с катанием с большущей снежной горки во дворе, убеганием на неё от воспитателей и выездом гурьбой на санках прямо к воротам.

Скульптура создана в рамках проекта Хвалынского музея «Все в сад!», поддержанного Благотворительных фондом Владимира Потанина, и станет частью нового городского парка в Хвалынске «Сад Михайлова», благоустраиваемого в рамках федерального гранта Минстроя «Малые города и исторические поселения».

Открытие скульптуры состоится 2 августа в 18.00 в Музейном дворике (ул. Революционная, 120). В рамках открытия состоится дворовый праздник в стиле советского детства.