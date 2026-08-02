Саратовцы смогут пользоваться МАХ без расхода мобильного интернета

Фото: МинИнформ 64 Z

С 1 августа операторы МТС, МегаФон, Билайн и T2 отменяют плату за трафик в национальном мессенджере МАХ. Пользователи смогут безлимитно переписываться, звонить и отправлять файлы — даже если пакет мобильного интернета уже закончился.

Для жителей Саратовской области это особенно актуально: регион одним из первых в стране запустил в МАХ онлайн-витрину региональных сервисов, где в одном месте собраны самые востребованные государственные и региональные услуги. Теперь пользоваться ими можно без расхода мобильного трафика.

Найти витрину просто:

откройте МАХ;

введите в поиске «Навигатор региональных сервисов. Саратовская область»;

или перейдите по ссылке.