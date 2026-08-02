Аткарские волонтёры плетут маскировочные сети для фронта

В селе Даниловка Аткарского района местные жительницы уже три года плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Эту важную работу на себя взяли активисты Союза женщин России и сторонники партии «Единая Россия».

За это время волонтёры достигли высокого мастерства, за которым стоит тяжёлый ручной труд. Для них это не просто изготовление расходного материала, а создание своеобразных оберегов для тех, кто находится на передовой.

Особенно дорого мастерицам внимание самих военнослужащих. Их тёплые слова благодарности придают женщинам сил продолжать начатое дело.

«Очень хочется выразить особую благодарность нашим парням за их службу, отзывы и приветы с передовой», — делятся активистки.

Эта история — яркий пример гражданской инициативы, зародившейся в небольшом селе. Местные жительницы продолжают приносить пользу обществу, направляя свои силы и опыт на помощь тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке.