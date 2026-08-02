Калининские пенсионеры восстанавливаются после тяжелых заболеваний

В комплексном центре социального обслуживания населения Калининского района продолжает работу «Школа восстановления «Шаг за шагом».
На постоянной основе с получателями социальных услуг проводятся занятия для ускорения восстановительных процессов после тяжелых заболеваний, а также формирования условий, способствующих увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста.
После завершения комплекса занятий на тренажерах и модулях и при появлении положительной динамики получателю социальных услуг вручается буклет – памятка для закрепления полученных знаний, а также выполнения ряда упражнений в домашних условиях.
Напомним, работа социальной технологии «Школа восстановления «Шаг за шагом» в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».
Министерство труда и социальной защиты