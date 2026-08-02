Калининские пенсионеры восстанавливаются после тяжелых заболеваний

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В комплексном центре социального обслуживания населения Калининского района продолжает работу «Школа восстановления «Шаг за шагом».

На постоянной основе с получателями социальных услуг проводятся занятия для ускорения восстановительных процессов после тяжелых заболеваний, а также формирования условий, способствующих увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста.

После завершения комплекса занятий на тренажерах и модулях и при появлении положительной динамики получателю социальных услуг вручается буклет – памятка для закрепления полученных знаний, а также выполнения ряда упражнений в домашних условиях.

Напомним, работа социальной технологии «Школа восстановления «Шаг за шагом» в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».

Министерство труда и социальной защиты