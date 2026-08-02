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НовостиОбщество2 августа 2026 4:39

Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА на Саратовскую область

В результате ночной атаки также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, работают экстренные службы
Источник:kp.ru

В Саратовской области в ночь на 2 августа произошла трагедия: жертвами атаки украинских беспилотников стали двое мирных жителей. Информацию об этом распространил руководитель региона Роман Бусаргин.

"Два человека погибли в результате вражеской атаки с применением беспилотников. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - такими словами глава области прокомментировал произошедшее. Его заявление было опубликовано в его официальном Telegram-канале.

По сообщениям, украинские вооруженные силы осуществили нападение на регион в ночное время. Вследствие ударов беспилотников, в Саратове и Энгельсе зафиксированы повреждения объектов, относящихся к гражданской инфраструктуре. На местах происшествий незамедлительно приступили к работе экстренные службы.