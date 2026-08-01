Панков с жителями проконтролирует реализацию проекта Володина в районах

В прошлом году по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина начался масштабный проект по благоустройству дворов школ и детских садов. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«Уже уложили асфальт, оборудовали отмостки и установили безопасные ограждения. В детских садах появились новые игровые площадки с безопасным покрытием. В некоторых школах — современные спортивные объекты.

Посещая районы, вижу: проект действительно нужен. Об этом говорят сами жители. Дети теперь чаще гуляют на свежем воздухе. В саду № 233 обновленная территория позволяет проводить больше времени на улице. В школе № 26 Заводского района выпускные прошли на новой площадке. Рядом с памятником легендарной летчице Валерии Хомяковой тоже навели порядок — теперь здесь проходят патриотические мероприятия. В школе № 78 достраивают современный стадион.

Главное — качество. Для того чтобы этого добиться, необходимо строго контролировать каждый этап. Важно грамотно составить смету, выбрать надежного подрядчика и держать все этапы работ на контроле. Это буду требовать и контролировать в Ртищевском, Аркадакском, Балашовском и Самойловском районах. Чтобы для детей из опорных сел этих районов были созданы такие же современные, комфортные и безопасные условия, как в областном центре. Уверен, совместными усилиями с педагогами и родителями мы этого добьёмся», - подчеркнул Николай Панков.