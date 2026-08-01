Губернатор Бусаргин поручил подготовить стратегии развития для всех районов

Губернатор Роман Бусаргин поручил подготовить стратегии развития для всех районов Саратовской области. В ближайшее время муниципалитеты получат документы стратегического планирования, которые помогут определить ключевые направления развития. Особое внимание уделят приграничным территориям — тем, что граничат с другими регионами и Казахстаном. У таких муниципалитетов есть особые точки роста и уникальные вызовы, которые необходимо решать в первую очередь.

В стратегиях должны быть отражены приоритетные направления: ремонт социальных, дорожных, культурных и коммунальных объектов — с учётом запросов жителей, планы развития местных предприятий и механизмы государственной поддержки. Главам районов поручено актуализировать документы, а экономическому блоку правительства — оказать содействие в этой работе. Каждый руководитель должен чётко понимать, какие заявки и в какие проекты он планирует подавать, заранее готовя необходимый пакет документов.

Подход с разработкой стратегий уже показал свою эффективность в Дергачёвском, Озинском и Перелюбском районах, где второй год реализуется программа развития отдалённых территорий. За это время модернизированы более семи километров водопроводных сетей, установлены новые насосные станции, открыты четыре автобусных маршрута, обновлено оборудование больницы, отремонтированы школы, детсады и дома культуры. Работы продолжаются. «Наша основная цель — укрепить территории. Разработка стратегических документов позволяет планомерно решать ключевые задачи, определяющие будущее района», — отметил губернатор.