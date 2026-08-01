Космический мониторинг помогает тушить пожары в Саратовской области

В Саратовской области для отслеживания пожаров активно используют космический мониторинг. Специальная система со спутниками фиксирует так называемые «термоточки» — места с повышенной температурой, где может начинаться возгорание. Данные поступают в Центр управления в кризисных ситуациях областного МЧС, а также в мобильное приложение ведомства, которым пользуются спасатели и администрации районов.

За пожарной обстановкой в стране непрерывно следит космическая система, включающая до 10 спутников. Над Саратовской областью они проходят до восьми раз в сутки. За неделю поступило 46 сигналов — почти в 98% случаев информация подтвердилась: горела сухая трава и камыш.

С начала года в регионе зафиксировано 433 загорания сухой травы и 12 лесных пожаров на площади более 15 гектаров. В регионе действует особый противопожарный режим: запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и посещение лесов. За нарушения уже выявлено 178 правонарушений.