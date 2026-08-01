Для саратовских медработников провели занятие по защите от БПЛА

В Саратовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи прошло выездное занятие для медработников по повышению готовности к действиям при угрозе атак беспилотных аппаратов. Преподаватель учебного центра ознакомил сотрудников с порядком действий при получении сигналов об угрозе БПЛА.

В ходе встречи были рассмотрены типовые сценарии развития обстановки при оповещении, правила поведения в здании и на открытой местности, а также алгоритмы действий персонала по обеспечению безопасности пациентов и работников учреждения. Особое внимание уделили слаженности действий в экстренных ситуациях.

Занятие позволило актуализировать знания сотрудников и повысить их готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.