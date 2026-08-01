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НовостиОбщество1 августа 2026 13:40

Жителей Саратова предупредили о сильном ветре и +32 градусах

Саратовцев ждёт до +32° и порывистый ветер
Источник:kp.ru

Жителей Саратовской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни. По данным метеослужбы, 2 августа ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15–17 м/с. Ночью температура воздуха составит +13…+18°, днём — +27…+32°. Существенных осадков не прогнозируется.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. До 3 августа включительно местами объявлены 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

Специалисты рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на открытом воздухе в ветреную погоду и следить за обновлениями прогноза.