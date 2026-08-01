В Саратовской области разрабатывают стратегию развития всех районов

В Саратовской области готовятся стратегии развития всех муниципальных районов. Об этом 1 августа сообщил губернатор Роман Бусаргин. На совещании с чиновниками он отдельно обсудил формирование документов стратегического планирования для приграничных территорий, которые граничат с другими регионами и Казахстаном. Перед экономическим блоком правительства поставлена задача оказать содействие этим районам.

Губернатор подчеркнул, что у приграничных муниципалитетов есть особые точки роста, связанные с их географическим положением, но также существуют вопросы, характерные только для них, которые необходимо решать в первую очередь. Стратегии должны учитывать предложения жителей, поэтому местным властям поручено провести обсуждение документов. Также важно проработать механизмы решения вопросов через государственную поддержку и участие в госпрограммах.

Основная цель — укрепить территории и обеспечить их устойчивое развитие. Разработка стратегических документов позволяет планомерно решать ключевые задачи, определяющие будущее района. Такой подход уже показал свою эффективность при реализации проектов на отдалённых территориях и в опорных населённых пунктах. В ближайшее время стратегии будут представлены на утверждение.