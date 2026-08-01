В Саратове покажут святыни храма Космы и Дамиана на экскурсии

Фото: сайт Православное Поволжье

2 августа в Саратове пройдёт бесплатная экскурсия по храму святых бессребреников Космы и Дамиана. Краеведческий цикл организует историко-архивный отдел епархии. Участники узнают об истории церкви, современной приходской жизни, просветительской деятельности, устройстве и святынях.

Храм расположен в микрорайоне Смирновское ущелье рядом с областной клинической больницей. Земельный участок передали епархии 10 лет назад, строительство велось по «Программе 20 храмов». Осенью 2024 года церкви поручили духовное окормление пациентов и медперсонала больницы. В храме хранятся старинная чтимая икона святых Космы и Дамиана Асийских, а также иконы с частицами мощей других святых.

Экскурсию проведёт настоятель храма священник Владимир Петриченко. Начало в 12:00, сбор у входа в храм по адресу: Смирновское ущелье, 1 «а». Вход свободный.