В Саратовской области впервые увидели ушастую сову

Фото: Дневник Орнитолога | Алиса Стрельникова

В Саратовской области орнитологам впервые удалось не только услышать, но и увидеть ушастую сову. Наблюдение прошло в «Урочище «Лысая гора». Орнитолог Алиса Стрельникова рассказала в паблике «Дневник орнитолога», что этим летом ей и другим наблюдателям повезло встретить хищницу днём — раньше голоса сов всегда доносились издалека, не позволяя рассмотреть птицу.

Георгий Ягодкин первым заметил сову в густых кустах — она виртуозно маскировалась под лесной сучок, вытянув тело и прижав «ушки», чтобы слиться с веткой. Наблюдателям удалось бесшумно сделать серию снимков. Ушастая сова охотится в сумерках и часто гнездится в гнёздах врановых, может селиться даже в парках и скверах.

Орнитолог отметила, что в Саратовской области обитает множество видов сов: ушастая, болотная, серая неясыть, сплюшка, домовый сыч и филин, а также редкие залётные гости. «Увидеть ушастую сову днём, да ещё и в двух метрах — это большая удача», — резюмировала учёная.