На Сокурском тракте столкнулись «Дэу Нексия» и грузовая «Газель»

Утром 1 августа в Саратове произошла дорожная авария с пострадавшими. В 7:10 на Сокурском тракте, 99 (корпус № 1) столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» и грузовая «Газель». Легковушкой управлял мужчина 1985 года рождения, грузовиком — 34-летний водитель. От удара иномарка получила серьёзные повреждения.

В результате происшествия из «Дэу Нексии» в больницу доставили двух пассажиров — 1982 и 2008 годов рождения. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Медики оказывают им необходимую помощь. Оба госпитализированы для дальнейшего обследования и лечения.

В настоящее время автоинспекторы устанавливают виновника и обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые опрашивают свидетелей и фиксируют все детали происшествия