В Энгельсском районе прошёл приём участников СВО и их семей

Глава Энгельсского района провёл личный приём участников специальной военной операции и членов их семей по поручению губернатора Романа Бусаргина. На встречу записались 12 человек. В приёме участвовали заместитель председателя правительства области Александр Стрелюхин, руководители прокуратуры, следственного комитета, военкомата, а также представители общественных организаций и соцслужб.

На встрече обсудили широкий круг тем: жилищное обеспечение несовершеннолетнего ребёнка участника СВО, земельные отношения, подведение электро- и газоснабжения, вопросы ЖКХ. В некоторых случаях принято решение о выезде профильных специалистов на место для детального разбора ситуаций. Все поступившие обращения взяты на личный контроль.

Параллельно приёмы граждан провели главы сельских поселений Энгельсского района. Основные темы — предоставление земельных участков и жилищные вопросы. Заявители получили подробные разъяснения по каждому случаю.