Бастрыкин затребовал доклад по обращению жителей Шумейки о нарушении прав

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по обращению жителей микрорайона Волжская Заводь в селе Шумейка Саратовской области. Граждане через видеообращение сообщили о нарушении их жилищных прав. Люди являются собственниками земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, но вынуждены платить обязательные взносы в пользу трёх товариществ собственников недвижимости, которые оформили в собственность дорогу, ведущую к их участкам. При этом сами земли находятся в муниципальной собственности.

По данному факту следственные органы СК России по Саратовской области уже организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество). Следователи выясняют законность оформления дороги в собственность товариществ и правомерность взимания платы с собственников участков.

Глава СК России поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения жителей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственный комитет намерен детально разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.