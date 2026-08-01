Мамы Саратовской области могут получить 150 тысяч рублей на бизнес

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Центр «Мой бизнес» Саратовской области открыл приём заявок на региональный этап федеральной программы «Мама – предприниматель». Программа реализуется Минэкономразвития России в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). К участию приглашаются женщины с детьми или в декрете, у которых уже есть бизнес (не старше трёх лет) или готовая бизнес-идея.

Участницы программы получат базовые знания о ведении бизнеса, помощь в доработке идеи, консультации экспертов и успешных предпринимателей, а также шанс получить стартовый капитал. Победительница регионального этапа получит 150 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-плана, который будет доработан во время обучения. Кроме того, на федеральном этапе экспертное жюри выберет 25 лучших проектов среди победительниц из всех регионов — они смогут выиграть до 1 миллиона рублей на развитие.

Заявку можно подать до 17 августа по ссылке: мамапредприниматель.рф. Это отличная возможность для активных мам воплотить свои идеи в жизнь, получить финансовую поддержку и профессиональное сопровождение. Министерство экономического развития Саратовской области приглашает всех желающих принять участие в программе и сделать первый шаг к своему бизнесу!