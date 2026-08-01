Саратовцы выиграли золото и серебро на Первенстве России по парусному спорту

Фото: Мэрия

С 23 по 27 июля в Екатеринбурге прошло Первенство России по парусному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет в классе «матчевые гонки». В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми регионов страны. Воспитанники Центральной спортивной школы олимпийского резерва Саратовской области показали отличные результаты.

Золото завоевала Анастасия Климова. Серебряными призёрами стали Вероника Козлова, Андрей Болдырев и Александра Полякова. Таким образом, саратовцы поднялись на пьедестал в четырёх категориях.

Поздравляем победителей и их тренеров-преподавателей Наталию Антонову, Алину и Павла Зиминых с достойным выступлением на всероссийских соревнованиях!